Prefeitura de Rio Branco faz poda preventiva em árvores ameaçadas de destruição por ervas daninhas

Foto: Val Fernandes/Assecom

Com o objetivo de evitar a perda total de duas das árvores da Praça Povos da Floresta, situada na região central da cidade, a Prefeitura de Rio Branco está efetuando a poda preventiva para retirada das ervas daninhas, conhecidas como ervas-de-passarinho que germinaram nos galhos e troncos e ameaçam destruí-las completamente.

Na tarde dessa quinta-feira (19), a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), sob responsabilidade da engenheira florestal Sônia Reis, esteve no local para averiguar a situação e planejar a ação, que foi realizada durante a noite para garantir a segurança durante a poda para remoção das partes danificadas e prevenção contra acidentes.

De acordo com a profissional, são plantas parasitas que atacam e secam a árvore a partir do caule e se não forem retiradas a tempo podem acabar matando-a. No caso, são duas castanholeiras com idades médias estimadas em 30 anos.

“A árvore já está morrendo. Se não for feita a retirada desses parasitas a árvore vai morrer. Então a gente vai fazer uma poda drástica para retirar essas ervas e tentar salvar essa árvore”, explicou a engenharia Sônia Reis, que informou ainda que esse tipo de poda é necessário para que a árvore sobreviva.

“A castanholeira tem uma regeneração rápida. Em dois ou três meses ela estará toda cheia de folhas novas”,