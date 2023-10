Motociclista morre após colidir em caminhonete e veículos explodem

Na noite desta sexta-feira, (20), uma colisão frontal aconteceu no km 55 da Rodovia ac-10, na estrada de Porto Acre.

Segundo informações repassadas, o condutor da motocicleta identificado por Cleudo Lopes do Nascimento, de 39 anos , trafegava sentido Vila do Incra/Porto Acre, quando no km 55 , o condutor de uma Hilux de cor Prata, que trafegava sentido oposto, o condutor da caminhonete entrou na contramão , quando houve a colisão frontal.

Cleudo foi arremessado e teve as duas pernas amputadas e já caiu sem vida. Após a colisão, os veículos explodiram pegando fogo.

Cleudo morava no Município de Porto Acre e que trabalhava com instalação de Internet e antenas, amigos relatam que era um rapaz trabalhador, e perder a vida daquela forma tão trágica.

Populares conseguiram acionar a polícia militar do município, onde a guarnição chegou rapidamente ao local.

O Corpo de Bombeiros Militares do 1° Batalhão foram acionadas, caminhão da brigada de incêndio apagaram as chamas da caminhonete e da moto, porém, os veículos já estavam destruídos pelas chamas

O Batalhão de Policiamento de Trânsito(BPTRAN), esteve no local , isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Equipe do Instituto Médico Legal, esteve no local juntamente com a equipe de Polícia Técnica Científica para fazer a perícia e recolher o corpo de Cleudo, que foi levado para Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

O motorista da caminhonete recebeu voz de prisão com suspeita de embriaguez e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde prestará depoimentos às autoridades.