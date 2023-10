Policiais penais concluem curso de habilitação e manutenção de armamento do Iapen

Até essa quinta-feira, 19, 100 Policiais Penais de Rio Branco concluíram o curso de habilitação para manuseio e manutenção da pistola APX.40. As turmas foram iniciadas na última segunda-feira, 16. A capital é o 2º município do estado a receber a capacitação.

Helena Guedes, chefe da Divisão da Escola do Servidor Penitenciário, explica como funciona a dinâmica do curso em Rio Branco. “Os policiais foram divididos em turmas. Nesta primeira semana habilitamos 4 turmas com um total de 100 policiais. Na semana que vem mais duas turmas passarão pela capacitação e a previsão é que, até dezembro, a gente finalize essas turmas com cerca de 900 policiais penais habilitados só em Rio Branco e um total de 1.200 em todo o estado”.

Armando Morais é um dos 100 policiais penais já habilitados em Rio Branco. Ele fala sobre a satisfação de ser contemplado. “Para nós é um momento de suma importância. Eu me sinto muito privilegiado de estar recebendo esse armamento novo que é de muito importante para o nosso trabalho. Os instrutores estão muito bem preparados e passam muito bem o conteúdo. Eu gostei muito”, ressaltou.

O policial penal Francisco Domont é um dos Instrutores responsáveis por capacitar a turmas em Rio Branco. Ele conta que se sente feliz em poder contribuir com o avanço da Polícia Penal. “São muito gratificantes essas instruções que estão acontecendo, que é algo novo para a Polícia Penal e que vem crescendo e avançando para essa questão de doutrina e disciplina diante da utilização de armamento”, disse.

Alexandre Nascimento, presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre disse que é um marco histórico para a Polícia Penal estar realizando esse tipo de ação. “Em 15 anos de instituição nunca tivemos a aquisição de armamentos próprios. Os armamentos anteriores foram doados pela Polícia de São Paulo. E qualquer curso que a gente faça, qualquer capacitação, qualquer evento dessa natureza, traz para o policial uma sensação de segurança ainda melhor por conta da condição técnica que é conhecimento que ele absorve”, destacou.

Alexandre disse ainda que Rio Branco traz um cenário especial porque é onde está a maioria dos policiais, tendo em vista o grande número de unidades penitenciárias, e falou sobre os benefícios desse momento. “O estado do Acre será muito beneficiado com policiais treinados para um armamento novo, um armamento que traz confiança e segurança para o trabalho diário deles”, finalizou.