Governo anuncia liberação de R$ 2 mi para valorização de clubes acreanos de futebol

O secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Aberson Carvalho, anunciou nesta sexta-feira, 20, em Brasília, a liberação de R$ 2 milhões para os clubes acreanos de futebol. Os recursos são frutos de um compromisso do governo em realizar investimentos no futebol acreano.

“Os R$ 2 milhões, compromisso do governador Gladson Cameli, já estão na conta. Depositamos esse dinheiro e agora esses recursos irão chegar diretamente aos clubes, tudo isso fruto dos investimentos que estamos fazendo no esporte de maneira significativa”, afirmou o secretário.

Em agosto, foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa (Aleac) onde participaram dirigentes, representantes da federação de futebol e cronistas esportivos, onde foi debatido o repasse dos recursos, que seria realizado por meio de aprovação de uma lei específica.

Na oportunidade, o secretário explicou que os recursos serão distribuídos de acordo com a participação dos clubes nas competições. Além disso, esses recursos também irão beneficiar o futebol feminino. “Precisamos dessa valorização e dessa equidade”, disse na ocasião.

Para os clubes que estão representando o futebol acreano em competições nacionais, será destinado um valor de R$ 300 mil somente para viabilizar a participação desses clubes, contribuindo para o fortalecimento do futebol acreano no cenário nacional.

Além da liberação dos recursos, o secretário Aberson Carvalho fez questão de destacar ainda os investimentos que o governo do Estado vem fazendo nos equipamentos esportivos, como a reforma do estádio Arena da Floresta, com a revitalização da iluminação e a adequação do piso tátil.

Em Brasília, o secretário busca recursos para a construção do Centro Olímpico, um complexo esportivo que contará com um ginásio, o Areninha, que terá capacidade para 7 mil pessoas, um pista de atletismo, além da construção de piscinas para a prática de esportes aquáticos.

“Vamos estabelecer o trabalho por etapas. Neste primeiro momento, vamos avançar no Areninha, atendendo os requisitos internacionais. Este espaço será construído ao lado do Arena da Floresta, que também está passando por manutenções e reformas”, explicou o secretário.