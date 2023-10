No Juruá, Secretaria de Saúde promove capacitação sobre declaração de óbito

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), promoveu nesta terça-feira, 17, uma capacitação aos gestores municipais de saúde do Juruá em Declaração de Óbito, com os médicos da rede estadual. O objetivo da ação é capacitar o corpo clínico ao adequado preenchimento das declarações de óbitos.

O palestrante do evento, Francisco Paulo Neto, médico regulador do Complexo da Coordenação Regional de Saúde do Juruá/Tarauacá/Envira, contou que, para ele, a principal expectativa da capacitação é melhorar o fluxo e evitar constrangimentos tanto para os familiares quanto para o serviço de regulação. “Queremos realinhar todas as pontas que possam estar soltas e, com isso, ter um resultado bom que refletirá no nosso usuário”, disse.

Dentre o público, formado por médicos e gestores da parte administrativa e gerencial da Saúde municipal, estava Wicman Carvalho, gerente-geral da Unidade Básica de Saúde (UBS) mista do município de Rodrigues Alves. De acordo com ela, com os conhecimentos repassados e exercitados na capacitação, o fluxo de atendimento será melhor para médicos e pacientes.

“Às vezes falta informação de como proceder após o óbito. Então, agradeço a gestão por estar proporcionando essa capacitação, que vem dar clareza a todos nós, profissionais”, destaca a gerente.