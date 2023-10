Bolsa Família começa a ser pago a 132,5 mil famílias no Acre

Em outubro, 132.667 famílias do Acre recebem o Bolsa-Família, sendo que, que entre outros benefícios, 2.774 mães de bebês de até seis meses que ganharão um complemento de R$50 como auxílio a nutrizes. O dinheiro começou a cair nesta terça-feira (18) na conta dos beneficiários.

o Governo Federal contempla 21,45 milhões de famílias em todo o país. São R$ 14,67 bilhões investidos, com benefício médio de R$ 688,97. O novo adicional soma R$ 14 milhões neste mês para atender as famílias de mais de 287 mil nutrizes. Para o recebimento, a família deve atualizar os dados no Cadastro Único informando o nascimento de mais um integrante.

O responsável familiar terá direito ao benefício mesmo se a criança não estiver em aleitamento materno, como forma de garantir qualquer outro tipo de alimentação ao bebê.

Já o Benefício Primeira Infância totaliza R$ 1,36 bilhão em outubro, atendendo 9,58 milhões de crianças de zero a seis anos com o adicional de R$ 150 para cada. Entre os acréscimos do novo desenho do programa, relançado em março deste ano, há ainda R$ 30 milhões destinados neste mês para 632,5 mil gestantes, e outros R$ 723 milhões para 15,62 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos.