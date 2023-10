Mais de três décadas: Acusado de assassinar ex-sogro a facada é condenado

O Conselho de Sentença da 1° Vara do Tribunal do Júri condenou Wellington Silva Matos, de 24, a mais de 30 anos de prisão pela morte a facadas o ex-sogro, José Bernardo de Lima, de 55 anos.

A decisão da justiça, proferida na última quinta-feira, 19, diz que o réu deve cumprir 30 anos, 3 meses e 22 dias de prisão e regime fechado, já que o mesmo foi considerado culpa por, em 6 de março de 2022, ter assassinado José Bernardo e sua filha (ex-esposa de Wellington), no Ramal do Herculano na Região do Belo Jardim.

Dada a gravidade dos fatos, que foram comprovados em juízo, foi negado o direito do réu recorrer da sentença em liberdade.