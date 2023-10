Horóscopo:confira que os astros revelam para este sábado (21)

A graça disponível

Data estelar: Lua quarto crescente em Capricórnio

Por mais variadas e múltiplas que sejam as desgraças que te assolam, ainda assim, se prestas atenção, encontrarás uma graça qualquer, feita um raio de sol que ilumina as folhas de uma árvore, o sorriso contagiante de uma criança, os belos olhos de alguém de quem nunca saberás o nome, algo sempre haverá que te arranque um suspiro de esperança te livrando, sequer por um instante, de teu desespero.

Agora, se preferes afirmar que está tudo difícil, que não há nada que evoque em teu coração a esperança, e que se pudesses falar com o Divino lhe pedirias que destrua a humanidade, então fica te refestelando na desgraça, ciente de que, muito provavelmente, por esse ser teu gosto, também deves empurrar pequenas e grandes desgraças às pessoas com que te relacionas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que parece ser um obstáculo é na verdade um sinal de que o caminho deva ser outro do que você imaginava, e a única maneira que a vida encontrou para chamar sua atenção é lhe apresentar obstáculos intransponíveis.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Enquanto não se possa fazer o ideal, procure se adequar à realidade disponível, porque lutar contra ela seria perda de tempo e de recursos. Adaptar-se, nem que seja temporariamente, parece ser a melhor saída.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Dizem que há males que vêm por bem, mas não é garantido que as pessoas vivam isso com alegria enquanto os males acontecem. Porém, é uma forma de não se estender exageradamente num drama que poderia ser irrelevante.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seus planos devem sofrer alterações, mas isso não será, tecnicamente, um sofrimento, porque na prática há coisas que precisam ser revistas, e que não o seriam não fosse o surgimento de certas contrariedades.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As contrariedades não seriam elas mesmas se não deixassem na boca um gosto amargo de irritação, mas também acontece que na mesma medida em que você se deixa levar pela irritação, mais também aumentam as contrariedades.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é melhor sua alma se despir de toda e qualquer teimosia, porque essa atitude não solucionaria nada, e além disso agregaria problemas aos já existentes. Entre em modo adaptação, se adequando ao que acontece.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há horas em que é melhor deixar de tentar manter o controle sobre o que quer que seja, há horas em que é testada a capacidade de se entregar com confiança às ondas misteriosas da vida, e que ela indique o caminho.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Adote uma postura serena diante dos perrengues que contrariam o usufruto de seus desejos, porque sem você saber, isso seria o melhor que poderia acontecer. Atravesse a barreira da contrariedade, enxergue a vida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A questão é: quem vai pagar a conta? É justo que cada pessoa arque com as consequências dos erros que comete, mas há momentos em que as pessoas fazem manobras para se esquivar, e o ônus recai sobre as outras.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você precisa fazer o que sua alma sugerir, a despeito de não ter certeza ou de ser uma atitude vigorosa demais, que assustaria as pessoas. Este não é um momento comum, este é um momento de grandes proporções.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As vozes interiores são ambíguas, porém intensas. Há uma voz que anuncia a desgraça e há outra voz que indica ser tudo uma divina graça, e cabe a você, na sã consciência, decidir livremente que voz atender.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As adversidades são chatas, mas bem aproveitadas podem servir para enxergar caminhos que antes sequer teriam sido imaginados. Preserve a flexibilidade diante das adversidades, procure outra forma diferente de agir.