Israel ataca sul da Faixa de Gaza; Hamas pede que Egito abra passagem da fronteira

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas num ataque aéreo israelense que teve como alvo uma casa de vários andares em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, disse o Ministério do Interior palestino nesta segunda-feira (16).



O Hamas pediu, para o Egito abrir a passagem da cidade que faz fronteira para que ajuda possa entrar em Gaza e os feridos possam ser receber cuidados médicos.

“Mencionamos especificamente os nossos irmãos no Egito e pedimos um movimento regional e internacional para abrir a passagem de Rafah e permitir a entrada de ajuda para o nosso povo em Gaza e para transferir os feridos para tratamento”, disse o Hamas em uma mensagem no Telegram.

Rafah, entre Gaza e o Egito, é a única saída viável para as pessoas saírem do enclave e enviarem abastecimentos depois de Israel ter fechado todas as fronteiras devido ao ataque do grupo extremista islâmico.

A passagem esteve fechada durante grande parte da semana passada, e nem os moradores de Gaza, nem os cidadãos estrangeiros conseguiram atravessá-la, à medida que suprimentos humanitários se acumulavam no lado egípcio da fronteira e civis esperam para deixar a área do conflito.

As autoridades não conseguiram reparar os danos do ataque aéreo israelense no lado da Faixa de Gaza, na passagem de fronteira de Rafah com o Egito, disse um funcionário palestino à CNN nesta segunda-feira (16).

Segundo ele, os danos contribuíram para o atraso na abertura da fronteira entre o Egito e Gaza, dizendo que o receio de novos ataques nas proximidades “interrompeu quaisquer esforços para reparar os danos sofridos por ataques aéreos anteriores”.