Concurso: MP do Acre abre 45 vagas de nível médio e superior com salário até R$ 6 mil

O Ministério Público do Acre divulgou nesta segunda-feira, 16, o edital de abertura do concurso público para provimento de 45 vagas imediatas, sendo 35 de analista ministerial [nível superior] e 10 de técnico ministerial [nível médio]. O edital foi publicado na edição do Diário Eletrônico.

Segundo o edital, a inscrição do certame começa no dia 1 de novembro e vai até 30 de novembro, podendo ser feita exclusivamente no endereço eletrônico www.institutoverbena.ufg.br. O valor é de R$ 120,00 para o cargo com nível de escolaridade ensino médio/técnico; e R$ 150,00 para os cargos com nível de escolaridade ensino superior.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 17 de dezembro de 2023, em Rio Branco. O concurso será realizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio do Instituto Verbena/UFG. O salário varia entre R$ 6.058,46 para nível superior e R$ 4.640,53 para ensino médio.

Das 45 vagas efetivas para servidores públicos estão nas áreas de análise de sistema (1), arquitetura (1), ciências contábeis (1), comunicação social (1), direito (21), engenharia ambiental/florestal, (1), engenharia civil (1), estatística (1), pedagogia (1), psicologia (2), serviço social (2), tecnologia da informática (1) e 10 para ensino médio.