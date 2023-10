Idoso de 60 anos cai de muro e fica ferido na baixada da Sobral, em Rio Branco

Na noite desta Sexta-feira, (13), um idoso identificado por João Edmilton Miranda, de 60 anos, ficou ferido após cair de um muro de aproximadamente 3 metros, na rua C no bairro Palheiral, região da baixada da Sobral.

Segundo informações repassadas, o idoso tentou subir no telhado pelo muro, quando desequilibrou e caiu.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

João Edmilton foi entregue ao Setor de traumatologia para maior avaliação com um corte no couro cabeludo e fratura no ombro, seu estado de saúde é considerado estável.