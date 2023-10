Motorista perde controle de carro após aquaplanagem e cai dentro de valeta em Rio Branco

Por Davi Sahid

Na tarde desta sexta-feira, 13, um motorista perdeu o controle de um carro modelo Ford Fiesta e caiu dentro de uma valeta situada na rua 26 de Junho, no residencial Bonsucesso, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Conforme informações de amigos da vítima, o motorista do carro estava trafegando no sentido bairro-centro e ao tentar realizar uma conversão em uma rotatória, o veículo aquaplanou e caiu dentro da valeta que divide as duas pistas da rua.

O motorista saiu ileso do acidente e aguardou ajuda de amigos nas margens da pista, sem necessidade de atendimento médico. A situação demandou a intervenção de um guincho para a remoção do veículo, que permaneceu dentro da valeta.