Horóscopo: confira que os astros revelam para esta segunda-feira

Se queres melhorar o mundo

Data estelar: Vênus e Saturno em oposição

Se as leis e as regras fossem respeitadas por todos os seres humanos, se bancos, indústrias e prestadores de serviço se importassem com a qualidade do atendimento e com servir aos seus clientes, se o sistema que permeia as engrenagens do governo atendessem às demandas do povo, enfim, se tudo funcionasse de acordo com sua razão de ser e propósito de existência, nossa civilização seria fantástica.

Porém, na prática nada é assim, porque entre o espírito da lei e a prática dessa há sempre um ser humano autocentrado que pensa exclusivamente em si, e que por não desenvolver a consciência coletiva nem imagina o mal que causa à sociedade ao corromper a ponte que une a teoria social com as práticas normalizadas.

Se queres melhorar o mundo, faz com que tua presença seja essa ponte.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De pouco em pouco se trilha um enorme caminho, mas quem diz que se pode manter a fleugma e a presença de espírito durante todo o percurso? Há horas em que a boa vontade brilha pela sua ausência, e a alma explode de intensidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nenhum ser humano conquista coisa alguma contando exclusivamente com sua força individual, é sempre um grupo de pessoas, coordenada da melhor maneira possível, a que torna possível a conquista do inimaginável.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Às vezes encontramos o que procuramos justo quando tenhamos desistido de buscar, porque por essas coisas misteriosas da vida, o ritmo de nossas pretensões parece ser diferente do que o da própria vida.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Investir no futuro é uma aposta, porque apesar das argumentações que tranquilizam e produzem segurança, ainda assim o princípio da incerteza continuará regendo os assuntos de nossa humanidade, e os relacionamentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O valor de uma pessoa há de ser medido através da qualidade dos relacionamentos que ela sustentar e promover. Tudo, no mundo humano, se resume ao valor dos relacionamentos, medido em interesses e em emoções também.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ofereça seu melhor a todo momento e diante de qualquer situação, esta atitude garantirá que, dentro do possível, aconteçam os resultados pretendidos, talvez não diretamente, mas pelos misteriosos movimentos da vida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As impossibilidades e as possibilidades caminham juntas, o princípio da incerteza prevalece, por que não se acostumar com esse cenário e o normalizar então? Lutar contra o inevitável não parece nada sábio.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Para qualquer coisa que você pretenda fazer, você precisará de gente aliada, que contribua para que o caminho seja o mais eficiente possível. É hora de estreitar laços com essas pessoas de potencial solidário.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O momento é determinante, portanto, não se preocupe se acontecerem contratempos e demoras, porque essas indicarão que há a necessidade de se fazer alguns ajustes nas estratégias em andamento. Observe.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) À medida que o tempo vai passando, você compreende melhor os acontecimentos do passado, e os ressignifica, em muitos casos se libertando de emoções atravessadas, e ficando livre para novas experiências.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) O teor dos sacrifícios parece sempre ser maior do que a própria capacidade de os suportar, mas quando a gente dá o primeiro passo percebe logo que a imaginação resistia a um movimento que só produz benefícios e alívio.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) O cumprimento dos deveres é sempre em benefício de um grupo de pessoas, enquanto a satisfação dos desejos é autocentrada, beneficia única e exclusivamente ao sujeito desejante. Pense nisso e use o discernimento.