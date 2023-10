Adolescente é ferido a tiros enquanto retornava a pé para casa no 2° Distrito

Por Davi Sahid

Um adolescente de 16 anos foi vítima de um ataque a tiros na noite desse domingo, 8, nas proximidades da Escola Zuleide Pereira de Souza, na Rodoviária AC-40, bairro Santa Helena, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o jovem estava retornando a pé para casa após acompanhar sua esposa, que estava prestes a dar à luz na Maternidade Bárbara Heliodora, quando ao passar na frente da escola um veículo branco com criminosos abordou o adolescente sob pretexto de pedir informações.

No entanto, ao começar a fornecer as informações solicitadas, um dos criminosos disparou dois tiros, acertando o abdômen e o nariz da vítima. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.

Populares prestaram auxílio ao adolescente e acionaram a polícia e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância do suporte avançado para estabilizar a condição do jovem.

O adolescente foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde se encontra em estado de saúde estável. Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do veículo e fizeram patrulhamento na tentativa localizar os responsáveis pelo ataque, porém, eles não foram encontrados.

A equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) já começou a investigar o caso, que será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).