Forças de Segurança prendem 4 membros de facção criminosa

As polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar, com apoio da Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul, cumpriram nesta quinta-feira ,19, em Rio Branco, 4 mandados de prisão preventiva, sendo 3 por homicídio e 1 por organização criminosa, expedidos pela Comarca de Ipixuna, no Amazonas contra dois suspeitos de integrar organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região. Ipixuna fica há cerca de 6 horas de barco de Cruzeiro do Sul, pelo Rio Juruá.

Os alvos dos mandados são apontados como líderes de uma facção criminosa atuante na região de Ipixuna responsáveis por diversos crimes, como tráfico de drogas, homicídio, organização criminosa, entre outros. Durante a ação, foram apreendidos 4 aparelhos celulares e 2 identidades, aparentemente, falsas.