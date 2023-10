Ex-professora acusada de golpes em Rio Branco é condenada por estelionato outra vez

A ex-professora da rede pública Elydiane de Castro Gomes, que foi acusada em março deste ano de aplicar golpes que somam valores que ultrapassam os R$ 400 mil, foi condenada pela segunda vez e teve o mandado de prisão expedido na última terça-feira, 3, pelo crime de estelionato. Ela cumpre pena em regime aberto, como da primeira vez que foi condenada, em 2022.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Senador Guiomard, no interior do Acre, mas o oficial de justiça não conseguiu encontrar a criminosa no endereço citado no documento.

Segundo a defesa de Elydiane, o mandado de prisão foi feito a partir do não comparecimento a uma audiência: “ela não foi presa, apenas foi conduzida em razão do não comparecimento de uma audiência na comarca de Senador Guiomard. Na época, o endereço indicado no mandado estava errado. A audiência era apenas para o pagamento de uma multa a qual havia sido imposta a ela. A Sra. Elydiane, foi ouvida, tomou conhecimento e liberada. Está em casa!”, disse o advogado Ruan Amorim, a respeito de sua cliente.

Entre a primeira condenação, em 2022, e esta última, Elydiane foi acusada de aplicar golpes em outras vítimas. A criadora de conteúdo Kelline Jéssica afirmou que teve a conta zerada em razão de um golpe aplicado pela ex-professora: “fiquei sem um real, o banco está me cobrando. Essa mulher me tirou até o último centavo. Quase tive que fechar meu negócio porque não tinha dinheiro pra pagar o aluguel”, desabafou.