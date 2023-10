Polícia Civil promove palestra sobre violência infantil na Escola Dr. Carlos Vasconcelos

A equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav) realizou, na manhã desta sexta-feira, 6, uma palestra para aproximadamente 200 alunos da Escola Dr. Carlos Vasconcelos, em Rio Branco. O evento teve como objetivo conscientizar os estudantes sobre questões cruciais, com o tema: Quem Cala Consente e Quem Sente Sofre Calado.

A palestra contou com a presença da delegada responsável pela Decav, Carla Fabíola, da psicóloga Fernanda Fernandes, da assistente social Ana Paula, além de escrivães e agentes de polícia, que se empenharam em orientar os alunos e esclarecer suas dúvidas acerca de temas sensíveis relacionados à infância e à adolescência.

Durante o encontro, os palestrantes abordaram a missão da Decav, que se dedica no trabalho de investigar crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Código Penal. Entre os temas discutidos estavam casos de abuso sexual, maus-tratos e lesões corporais em contexto de violência doméstica.

“A importunação sexual foi um dos assuntos em destaque, com os palestrantes explicando o que é e como os jovens podem identificar e denunciar esse tipo de crime. Além disso, foram fornecidos esclarecimentos sobre conceitos de maus-tratos e formas de reconhecê-los, bem como sobre como pedir ajuda em situações de violência doméstica”, explica a delegada titular da Decav, Carla Fabíola Coutinho.

De acordo com a assistente social Fernanda Fernandes, a ação da Decav no ambiente escolar visa não apenas educar os alunos sobre seus direitos e como se protegerem, mas também encorajar a denúncia de situações de abuso e violência infantil. “Estamos passando a esses jovens uma maneira de conscientizar e se prevenir em determinadas situações, pois a delegacia busca criar um ambiente mais seguro para as crianças e adolescentes”, informou.