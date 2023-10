Polícia Civil volta a fazer buscas pelos restos mortais de jovem

Após a prisão do principal suspeito de ter matado a jovem Rayres Silva Ferreira, de 23 anos, que se encontra desaparecida desde o dia 21 de agosto passado, a Polícia Civil de Brasiléia, voltou a fazer buscas pelos restos mortais no leito do Rio Acre.

O suspeito, Juscelino Romeu de Almeida, de 45 anos, disse à polícia, segundo informação prestada pelo delegado-adjunto de Brasiléia, Erick Maciel, que esquartejou o corpo da mulher e jogou as partes no Rio Acre.

Juscelino foi preso recentemente na Vila Curequetê, em uma região rural no estado do Amazonas. As investigações apuraram que antes de desaparecer, Rayres estava na casa dele, que fica nas proximidades do Rio Acre, no bairro José Braúna.

Na ocasião do desaparecimento, as buscas pela mulher mobilizaram dezenas de policiais e bombeiros, que tentaram localizar o corpo nas águas do Rio Acre, mas apenas as roupas e a bicicleta que ela usava antes de desaparecer foram encontradas.

Sobre a possível motivação para o cometimento do crime, o suspeito apresentou à polícia uma versão que, segundo o delegado, não encontra sustentação nos demais elementos do trabalho investigativo.

“Segundo o suspeito, ele foi convidado pela vítima para efetuar um roubo de uma caminhonete, aqui em Brasiléia, entretanto, a vítima teria desistido da empreitada e em seguida estaria armando para matá-lo. Assim, ele alega que a matou porque a vítima estava tramando com outra pessoa para matá-lo”, disse Maciel.

O delegado Erick Maciel fez questão de enfatizar ao ac24horas que, até aquele momento, o trabalho de investigação não havia encontrado qualquer elemento para corroborar a versão apresentada pelo autor do crime.