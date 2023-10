Diesel subirá 6,57% e gasolina cairá 4,09% a partir deste sábado (21), anuncia Petrobras

A Petrobras anunciou que a partir deste sábado, 21, reduzirá em R$ 0,12 por litro o seu preço médio de venda de gasolina A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 2,81 por litro.

A redução será de 4,09%. O último reajuste da gasolina feito pela estatal foi no dia 16 de agosto, quando o preço subiu de R$ 2,52 para R$ 2,93.

“Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,05 a cada litro vendido na bomba”, diz nota da estatal.

Já o diesel passará de R$ 3,80 para R$ 4,05 por litro, um aumento de 6,57%. O último aumento ocorreu no dia 16 de agosto, quando o valor do litro do diesel passou de R$ 3,02 para R$ 3,80.