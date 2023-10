Horóscopo: confira que os astros revelam para esta sexta-feira

As forças escuras

Data estelar: Sol e Mercúrio em quadratura com Plutão

Todas as sementes, antes de germinarem e se transformarem nas frondosas plantas que agregam beleza, cores, nutrientes e harmonia ao planeta, precisam descer ao lugar frio e escuro da terra, onde circulam as forças telúricas que não são agradáveis, mas preparadas para destruir as sementes e as obrigarem a iniciar a germinação.

Tememos essas forças escuras porque delas somos feitos e a elas retornaremos quando nossa consciência se tornar incapaz de preservar a unidade existencial de nossos corpos físico, emocional e mental, e por isso tenhamos de morrer. Por que será que tememos o caldo nutritivo fundamental de toda a vida que floresce e viceja entre o céu e a terra? Afinal, é em seus escuros labirintos que circula aquilo que sustenta tudo o mais que, depois, adorará o Sol e as luzes.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O medo anda circulando solto nos relacionamentos sociais, e nas entrelinhas de tudo que as pessoas dizem também, e isso gera um estado de tensão que dificulta tudo, até as pequenas coisas do dia a dia. Suporte.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando a visão do futuro evocar uma resposta angustiante do seu coração, detenha tudo para respirar com serenidade, porque essa angústia não é sua particularmente, é a angústia que o mundo sente diante do que acontece.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há uma hora em que fica evidente que seria melhor desistir do que se deseja fazer, mas também acontece, ao mesmo tempo, uma teimosia urgente de fazer tudo a despeito do aviso da alma. Assim de ambíguo é o ser humano.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando acontecem as contrariedades, a alma tem certeza de que tudo ficou contra ela. Porém, à medida que o tempo passa e as forças ocultas ficam evidentes, é possível perceber que sempre esteve tudo a favor.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

De fato, nada grave acontece, mas são inúmeras pontas soltas que parecem ter conspirado para se apresentarem todas ao mesmo tempo, e isso é irritante, no mínimo. Não importa, isso vai passar e você vai permanecer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É hora de calcular, com realismo, o custo de tudo que você tem intenção de fazer, não apenas para colocar limites, mas principalmente para você ter uma ideia certa sobre seu alcance atual, sem idealismo romântico.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Que seja o que tenha de ser, aceite as ondas do destino de forma incondicional, se entregando com confiança ao que nas linhas tortas da vida vai se escrevendo direito. A entrega confiante mostrará a você o caminho.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Você precisa se adaptar aos acontecimentos, determinando o rumo das coisas sem impor seus desejos, porque há forças muito superiores às suas em andamento, e o melhor a fazer é se adaptar a elas com serenidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Driblar os problemas é importante, mas há de se tomar cuidado para não empurrar às outras pessoas algumas questões que deveriam ser assumidas diretamente, porque seriam de sua exclusiva responsabilidade. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

E importante contrariar as pessoas que estão motivadas a fazer coisas erradas, mas talvez não seja tão importante assim as enfrentar, você pode apenas se retirar, não sem antes deixar clara sua posição.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não importa o que acontecer, pode ser o melhor da vida ou o pior dos infernos, a angústia será sempre a mesma, anunciando que dessa vez é o fim do mundo. Cabe a você lhe dar crédito ou não, é a sua livre escolha.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O que não der para fazer por um lado vai dar para intervir por outro diferente, procure alternativas, evite paralisar diante das adversidades, porque essas não impedem nada, apenas sugerem que seja por outro lado.