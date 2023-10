Criminoso rende família, rouba veículo, sofre perseguição Policial e termina capotando carro

Por Davi Sahid

Lázaro Chistian Santos Guerra, de 22 anos, foi preso em flagrante, acusado de roubo e resistência à prisão, após capotar um veículo na tarde deste domingo, 1°. O incidente ocorreu na antiga Estrada de Porto Acre, situada no bairro das Placas, na parte alta de Rio Branco.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia, a situação se desenrolou quando uma família estacionou um veículo modelo Corolla na Rua da Sanacre, no bairro Santa Inês, no segundo Distrito de Rio Branco, em frente a Escola Chico Mendes, próximo à Corrente. O proprietário saiu do carro, deixou o veículo com a esposa e a filha e entrou na escola para exercer seu direito de voto para Conselheiro Tutelar levando consigo a chave do automóvel.

Foi nesse momento que Lázaro Chistian, munido de uma réplica de arma de fogo, se aproximou do veículo, anunciando o assalto e rendendo a mulher e a filha que estavam dentro do carro. O assaltante aguardou o retorno do proprietário do veículo, que foi coagido a entregar chave. O criminoso entrou no carro e fugiu em direção à Via Chico Mendes, deixando a família ileso no local.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTrans) foram alertados por populares sobre o roubo em andamento e iniciaram uma perseguição ao veículo roubado, que se estendeu pela Via Chico Mendes, Avenida Amadeo Barbosa, 4° Ponte e culminou na área da parte alta de Rio Branco, onde o veículo capotou após passar pela Ponte nas proximidades do hospital Santa Juliana.

Após o acidente, mesmo com ferimentos leves, o bandido tentou empreender fuga a pé. Contudo, os policiais montaram um cerco e conseguiram capturá-lo, dando-lhe voz de prisão.

A área onde o veículo capotou foi isolada para permitir o trabalho da perícia criminal. Após a conclusão das diligências, o carro foi guinchado e transportado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com Lázaro Chistian, que agora enfrentará as consequências legais de seus atos perante a Justiça.