Conselheiros eleitos para gestão 2023-2028 tomam posse no CRM-AC neste domingo (1º)

Os 40 conselheiros eleitos pelos médicos do Acre para a gestão 2023/2028, em agosto deste ano, foram oficialmente empossados em cerimônia realizada neste domingo, 1º de outubro, na sede do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), em Rio Branco.

A solenidade teve início com as palavras da então presidente do CRM-AC, Dra. Leuda Dávalos, que deu as boas-vindas aos conselheiros e destacou a importância da ocasião. Ela ressaltou os desafios superados e as conquistas alcançadas na gestão anterior, reafirmando o compromisso do conselho com os princípios éticos que norteiam a prática médica. Dra. Leuda também enfatizou a busca por melhores condições para o exercício da medicina no estado, o papel do diálogo na construção de parcerias e a criação de um ambiente que promova o respeito mútuo e a colaboração entre os médicos.

“Hoje, ao darmos as boas-vindas aos novos conselheiros que se juntam a nós nesta missão tão importante, reitero nosso compromisso de continuar defendendo esses princípios e de aprimorar ainda mais a prática médica em nosso Estado. Sabemos que enfrentaremos desafios, mas também enxergamos oportunidades para ainda mais inovação e crescimento. Acredito firmemente que continuaremos a trilhar o caminho do sucesso, mantendo nosso compromisso com a medicina ética e com a melhoria contínua dos cuidados de saúde que são oferecidos à nossa comunidade. Agradeço a todos vocês por terem aceitado o desafio de contribuir com este Conselho, que é a Casa do Médico”, disse a doutora.

A Dra. Leuda Dávalos aproveitou a ocasião para reconhecer a atuação da Dra. Dilza Ribeiro, conselheira federal pelo Acre e secretária geral do Conselho Federal de Medicina (CFM), destacando sua contribuição excepcional para a aprovação e execução de projetos de inovação e modernização na gestão anterior.

Em seguida, Dra. Dilza Ribeiro, fez uso da palavra, enfatizando o papel fundamental do conselho de medicina na regulamentação e fiscalização da prática médica. Ela destacou que o conselho foi criado com o objetivo de garantir a ética e a excelência na medicina. “Os conselhos têm duas principais atuações: a fiscalização do exercício profissional e das unidades de saúde para saber se estão adequadas para prestar um bom serviço à população e adequada para o médico exercer sua profissão, além da parte judicante. Essas são as duas coisas fundamentais do conselho.”

Após as falas dos diretores da gestão 2018/2023, que explicaram sobre as atividades desenvolvidas pelo CRM-AC, a conselheira Dra. Maria das Graças, com mais de 25 anos de experiência no sistema conselhal, foi convidada a conduzir o juramento de posse.

Os conselheiros declararam solenemente seu compromisso em dedicar suas energias e conhecimentos para o bem do CRM-AC, em conformidade com suas normas e regulamentos, defendendo a ética e a excelência na prática médica, protegendo os interesses dos pacientes e promovendo a integridade da profissão médica.

Após o juramento, ocorreu a entrega e assinatura do termo de posse. Em seguida, a conselheira federal, Dra. Dilza Ribeiro, conduziu a plenária, onde os conselheiros empossados deliberaram sobre os novos diretores do CRM-AC. Uma única chapa se apresentou para a diretoria, sendo aprovada por unanimidade entre os conselheiros.

Confira a nova diretoria do CRM-AC

• Presidente: Leuda Maria da Silva Davalos

Leuda Maria da Silva Davalos • Vice-presidente: Marcos Paulo Parente Araújo

Marcos Paulo Parente Araújo • 1º Secretário: Alan Hudson Ganum Areal

Alan Hudson Ganum Areal • 2º Secretário: Thiago Gomes Gonçalves

Thiago Gomes Gonçalves • 1º Tesoureiro: Thadeu Silva de Moura

Thadeu Silva de Moura • 2º Tesoureiro: Katia Simone da Silva Menezes

Katia Simone da Silva Menezes • Corregedor: Rogerio Henrique Netto

Rogerio Henrique Netto • Vice-Corregedor: Dinair Castro Mendes Leão

Conselheiros Titulares empossados:

– Alan Hudson Ganum Areal

– Alessandre Gomes de Lima

– Ana Maria Coelho Carvalho

– Dilza Teresinha Ambros Ribeiro

– Dinair Castro Mendes Leão

– Edson Braga Rodrigues

– Fabricio Lemos de Sousa

– Francisco Rodrigues Lopes

– Katia Simone da Silva Menezes

– Leuda Maria da Silva Davalos

– Marcos Cordeiro Araripe

– Marcos Paulo Parente Araújo

– Maria das Graças Ribeiro de Moura Leite

– Ricardo Nelson Fabian Amarilla de Mantilla

– Rogerio Henrique Netto

– Thadeu Silva de Moura

– Thereza Neuma Santiago Machado de Almeida

– Thiago Gomes Gonçalves

– Vinicius Gressler

– Virgilio Batista do Prado

Conselheiros Suplentes empossados:

– Alberto Soares Neto

– Alexsandra Bragança Magalhães

– Aluizio Alves Pereira Junior

– Ana Isabel Coelho Montero

– Bethania De Freitas Rodrigues Ribeiro

– Daniela Neves Fernandes

– Danilo Cerqueira Do Espírito Santo

– Darla Lourenço Borges

– David Ricardo Lima Carneiro

– Edilândio De Souza Damasceno

– Gabriela Dos Santos Lazzare

– Natalia Selvatici Dos Santos

– Luciana Menezes Ferrel

– Magali Elena Rojas Tuesta de Araújo

– Maria Lurdes Araújo Queiroz

– Natalia Da Silva Freitas Marques

– Ozianndeny Ferreira Câmara

– Rinauro Souza Santos Júnior

– Samila Machado Barbosa

– Sophia Trovão De Carvalho