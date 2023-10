Criminoso é ferido com tiro da própria arma em assalto,na fuga rouba caminhão e acaba preso

Por Davi Sahid

O assaltante Wellington Barbosa Medina, de 27 anos, foi ferido com tiro pela própria arma e foi preso, após tentar roubar uma pessoa no estacionamento do estádio Arena da Floresta e roubar um caminhão da Empresa Energisa na Via Chico Mendes no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, a primeira vítima, um homem, estava parado em seu veículo de cor branca, no estacionamento do Arena da Floresta, quando Wellington, o abordou e em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. O motorista do veículo reagiu, entrou em luta corporal com o criminoso que foi atingido com um tiro na mão esquerda pela própria arma de fogo. Depois de ser ferido, o assaltante correu até a Via Chico Mendes no bairro Areal e com sua arma de fogo, abordou uns trabalhadores da Energisa, fez eles descerem, roubou o caminhão da empresa e fugiu sentido a avenida Amadeo Barbosa.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM e várias viaturas se deslocaram fazendo patrulhamento na região em busca de prender o criminoso. Uma guarnição da Polícia Ambiental visualizou o assaltante no caminhão da empresa Energisa na Rua Nilo Meireles no bairro Santa Inês, conseguiram parar o caminhão e prender Wellington.

Os Policiais perceberam que o criminoso estava sangrando na mão e acionaram a ambulância do SAMU. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminhar Wellington escoltado pelos Militares ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O assaltante será submetido a uma cirurgia e depois de receber alta médica será encaminhado a delegacia para os devidos procedimentos.

As vítimas estiveram na Delegacia de Flagrantes (DEFLA) e registraram o Boletim de Ocorrência.

Caso será investigado Polícia Civil.