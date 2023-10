Pane elétrica provoca incêndio e deixa carro destruído em estacionamento

Por Davi Sahid

Uma pane elétrica provocou um incêndio em um veículo modelo Brava, de cor branca na noite desta quarta-feira, 11, no estacionamento de um supermercado situado na Avenida Ceará, no bairro Tangará, em Rio Branco.

Motorista relatou que havia deixado o seu veículo no estacionamento e entrou para dentro do supermercado para fazer as compras, e ao retornar ao estacionamento encontrou uma grande movimentação de funcionários empresa com extintores e encontrou o seu carro em chamas no motor.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local, apenas fizeram o recaldo na parte de frente do veículo, pois os funcionários já havia conseguido apagar as chamas com os extintores de incêndio.

O veículo foi removido do estacionamento por um guincho.