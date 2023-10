Conmebol pode tirar final da Libertadores do Maracanã e levar para o Morumbi em SP

O Estádio do Morumbi, em São Paulo, é o favorito para receber a final da Copa Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, caso a Conmebol cumpra a ameaça de tirar a partida do Maracanã no Rio de Janeiro.

A Itatiaia confirmou com uma fonte da Confederação Sul-Americana de Futebol que a entidade está incomodada com a insistência do Flamengo em jogar no Maracanã às vésperas da decisão. Dias antes da decisão da Libertadores, o clube rubro-negro tem duas partidas como mandante pelo Campeonato Brasileiro: contra Red Bull Bragantino, em 29 de outubro, e diante do Santos, no dia 1º de novembro.

Ainda segundo a apuração da Itatiaia, se o Flamengo insistir em jogar no Maracanã, a Conmebol não só vai tirar a final do estádio como vai processar o clube carioca e o governo do Rio de Janeiro.

A Itatiaia apurou ainda que a Conmebol vê a cidade de São Paulo como a melhor escolha para receber a final da Libertadores, de modo a minimizar os danos a quem já comprou ingresso para a partida entre Fluminense e Flamengo, sendo o estádio do Morumbi o favorito para receber a partida, devido a sua capacidade de público, de cerca de 66 mil pessoas.

Segundo a coluna de Ancelmo Gois, em “O Globo”, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, falou sobre a possibilidade de tirar a final do Maracanã em uma reunião com o mandatário da CBF, Ednaldo Rodrigues, nesta quarta-feira (18), no Paraguai.