CAC é preso após balear adolescente que brigava com seu filho em saída de escola

Segundo o boletim de ocorrência, após efetuar o disparo, o pai do aluno fugiu do local em seu veículo. Depois, se entregou à Polícia Militar e foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que o indiciado afirmou ser CAC e apresentou os documentos da arma utilizada, que foi apreendida. Ele passará por audiência de custódia.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo, lesão corporal, dano, ameaça, e contravenções penais (vias de fato).

Já a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido e repudiou toda forma de violência, dentro ou fora do ambiente escolar. A gestão da escola também reforçou que tomou medidas imediatas, incluindo a notificação do caso aos responsáveis pelos alunos.

A ocorrência será registrada na Plataforma Conviva (Placon), que coleta informações e dados relativos à violência nas escolas do estado de São Paulo.