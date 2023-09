Zé Vaqueiro anuncia que filho recém-nascido respira sem ajuda de aparelhos

O cantor Zé Vaqueiro compartilhou atualizações do estado de saúde de seu filho Arthur, na última sexta-feira (1). O bebê nasceu no último 26 de julho com uma malformação congênita, e segue internado.

Por meio do stories no Instagram, o sertanejo e sua esposa, Ingra Soares, declararam que o bebê não precisa mais do auxílio de aparelhos para respirar.

“Atualizando vocês: Arthur já respira por conta própria. O nosso Rei Arthur é forte. Só felicidade, obrigada meu Deus”, escreveram após uma visita ao hospital que ele está internado.

O cantor aproveitou para pedir que as pessoas continuem mantendo Arthur em suas orações. “Fomos lá visitar ele, ver ele descansando sem o cateter de oxigênio. Eu fico com o coração cheio de amor e grato a Deus por ser tão incrível em tudo até nos mínimos detalhes. Obrigado a todas as orações e peço que continuem orando pela saúde do Arthurzinho”, disse Zé.

O que é a malformação congênita?

Segundo a Organização Panamericana da Saúde (OPAS), uma malformação congênita é toda anomalia funcional ou estrutural no desenvolvimento do feto, que pode ser decorrente de fatores originados antes do nascimento. No caso de Arthur, a malformação é decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Também conhecida como “Síndrome de Patau”, essa condição se dá quando um indivíduo possui três cromossomos no par de número 13, e isso pode causar alguns sintomas no bebê, como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins.