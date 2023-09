Wandinha: ator Percy Hynes White acusado de assédio é removido da 2ª temporada

Após acusações de assédio, o ator Percy Hynes White foi removido do elenco de Wandinha. De acordo com o Daily Mail, o responsável por viver Xavier Thorpe não estará na segunda temporada da produção da Netflix — a informação não foi confirmada pelo streaming.

Percy Hynes White (foto em destaque) foi acusado de assediar sexualmente diversas jovens. Adolescentes usaram as redes sociais para divulgarem conversas íntimas com o artista, por meio da hashtag #CancelePercy.

As jovens afirmam que conheceram o ator durante o ensino médio, no Canadá, quando ele tinha entre 17 e 20 anos. Um perfil diz que White e seus amigos davam festas em que “convidavam explicitamente mulheres que achavam gostosas para que pudessem embebedá-las a ponto de poderem fazer sexo com elas”.

A menina ainda diz que o ator a assediou quando ela “estava muito bêbada”. “Ele compartilhou nudes online contra a vontade delas”, diz a suposta vítima.

Por Metrópoles