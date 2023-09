Visitas serão retomadas aos poucos em até um mês no presídio Antônio Amaro

Presídio de Segurança onde teve rebelião – Foto: Secom/Acre

A previsão para a volta das visitas no Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, que sofreu uma rebelião recentemente, é que devem ser retomadas gradualmente dentro de 30 dias. A informação foi dada durante coletiva de imprensa realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Polícia Civil.

O Iapen afirma que desde a rebelião, ocorrida nos dias 26 e 27 de julho deste ano, ações preventivas foram intensificadas dentro das unidades penitenciárias do Estado. Dentre as ações, está a Operação Pente fino, que visa retirar de dentro das celas qualquer material ilícito.

A Polícia Civil afirma estar em processo de apuração sobre a rebelião e que são fatos muito complexos. “Há uma possível conexão de todos os crimes apurados e, só com a conclusão das investigações, com a coleta de provas indiscutíveis é que a gente pode elucidar e concluir as investigações”.