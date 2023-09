Após dois anos, governo sanciona PL que destina R$ 2 milhões aos clubes do futebol acreano

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 15, o Projeto de Lei que autoriza o repasse de R$ 2 milhões para os clubes do futebol profissional acreano.

Há dois anos que o governo não faz o repasse prometido, o que gerou insatisfação e críticas dos dirigentes. O assunto foi, inclusive, tema de audiência pública na Assembleia Legislativa, onde o PL foi discutido e aprovado.

Conforme o decreto, o recurso é dividido entre os clubes de acordo com participação no campeonato estadual e bonificação por títulos das competições nas categorias de base, pela participação nas competições nacionais.

A sanção estabelece que a Lei será executada por meio de convênio firmado entre o Poder Executivo e a Federação de Futebol do Acre.

Veja abaixo os valores que os clubes vão receber: