Veja a reação de Vinícius Jr. após ficar fora do prêmio de melhor do mundo da Fifa

Depois de a Fifa divulgar a lista com os finalistas do prêmio The Best sem o nome do atacante Vinícius Jr, o assunto virou pauta nas redes sociais e criou inúmeras discussões.

“Provocado”, um dos grandes destaques do Real Madrid acabou se manifestando de forma enigmática em suas plataformas digitais.

Vini Jr, sorrindo, publicou uma foto onde aparece sentado em uma cadeira, com um headset, e fazendo o sinal de paz com as mãos. “Tranquilo, amigos…”, disse o jogador.

A ausência do nome de Vinícius Jr da lista dos melhores jogadores do mundo na temporada 2022/2023 gerou grande repercussão. O atacante fez 22 gols e deu 20 assistências em 60 partidas, contando jogos da Seleção Brasileira e do Real Madrid-ESP.

Indicado à Bola de Ouro

Vini foi finalista da edição do Fifa The Best que contemplou o período entre agosto de 2021 até a Copa do Mundo de 2022. Ele é o único brasileiro na lista dos 30 concorrentes à Bola de Ouro 2023.

Recuperando-se de lesão na coxa direita, Vini Jr não participou dos dois jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O retorno do jogador é esperado para o fim de setembro.

Concorrentes ao Prêmio The Best

• Julián Álvarez (Argentina / Manchester City)

• Marcelo Brozović (Croácia / Inter de Milão e Al-Nassr)

• Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City)

• İlkay Gündoğan (Alemanha / Manchester City e Barcelona)

• Erling Haaland (Noruega / Manchester City)

• Rodri (Espanha / Manchester City)

• Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia / Napoli)

• Kylian Mbappé (França / PSG)

• Lionel Messi (Argentina / PSG e Inter Miami)

• Victor Osimhen (Nigéria / Napoli)

• Declan Rice (Inglaterra / West Ham e Arsenal)

• Bernardo Silva (Portugal / Manchester City)