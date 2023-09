Trio acusado de fazer pai e filha reféns em frente creche viram réus na Capital

O juiz da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, Gustavo Sirena, aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) contra o trio acusado de assaltar uma oficina e fazer, por cerca de duas horas, pai e filha reféns dentro de um carro.

Em agosto deste ano, Lucas Gomes de Lima, 24 anos, Ailton Moitozo Borges, 33, e Antônio Adrias da Costa Silva, 20 anos, assaltaram uma oficina mecânica, agrediram um homem e ao fugirem acabaram fazendo pai e filha reféns por cerca de duas horas dentro de um carro no bairro Nova Esperança, na capital acreana.

A denúncia foi assinada pelo promotor Marcos Antônio Galina do Ministério Público, que se baseou nos dois acontecimentos registrados pelas autoridades policiais: o assalto à oficina e o cárcere privado, quando,

O trio terá prazo de 10 dias para responder às acusações e, em seguida, será marcado a audiência.