Adriano Imperador perde aposta e entrega taça da Copa do Brasil a Aloísio Chulapa

Ídolo do Flamengo, o ex-atacante Adriano Imperador entregou a réplica de uma taça da Copa do Brasil a Aloísio Chulapa, ex-centroavante do São Paulo, em uma aposta entre os amigos feita neste domingo (17). Os dois combinaram que quem vencesse a partida de ida da final do torneio, no Maracanã, receberia o prêmio em evento promovido pelo Prime Video.

O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, gol de Jonathan Calleri, e pode empatar no confronto de volta que garante o título inédito para o clube.

“Me dê a taça. O Prime Video fez para nós. Quem ganhasse, levaria a taça. Humildade e pés no chão. Ainda tem o segundo jogo”, disse Aloísio Chulapa, que apostou no São Paulo. Adriano rebateu: “Depois do segundo jogo, ele vai ter que me entregar essa mer**. Senão, cambada de flamenguistas, eu acabo com você”.

O jogo de volta da final da Copa do Brasil já tem data marcada. A bola rola para a decisão às 16h (de Brasília) do próximo domingo, dia 24 de setembro, no Morumbi, em São Paulo.