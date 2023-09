Temporal destelha Posto de Saúde e provoca pânico no interior do Acre

Uma forte ventania atingiu a zona rural do município de Sena Madureira, localizado no quilômetro 23 da BR-364, causando estragos e medo aos moradores do ramal Favo de Mel.

Segundo informações, o temporal teve início na tarde desta quarta-feira, 13, e arrancou o telhado de um Posto de Saúde que atende moradores daquele ramal e adjacências.

A cobertura do Posto de Saúde Afonso Geber ficou espalhada em vários pontos do ramal.

Peças com telhas presas foram lançados no pasto de uma fazenda, outras maiores caíram no meio do ramal.

Todos os equipamentos e medicamentos do Posto estão sem nenhuma proteção. Os moradores já comunicaram a situação às autoridades do município, que estão em alerta a qualquer outra situação de necessidade das forças de segurança e assistência social.