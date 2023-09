Governo leva acesso para 20 famílias do Ramal do Monteiro em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), trabalha nesta quarta-feira, 13, em melhorias de acesso para 20 famílias do Ramal do Monteiro, em Cruzeiro do Sul.

Os trabalhadores atuam em conjunto no melhoramento da estrada vicinal, com serviços de aterro, raspagem e drenagem do ramal. A ação conta com pás carregadeiras, motoniveladoras e um caminhão.

O gerente da macro regional II da autarquia em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, afirmou que a ação facilita o acesso dos produtores agrícolas que necessitam levar a produção de farinha para o mercado municipal.

“Estamos seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli, atendendo nossas comunidades, onde tem nossos produtores que necessitam de acesso para levar a produção de farinha, beiju e tapioca e demais derivados da macaxeira, para o mercado municipal”, disse.

Mauri frisou que o trabalho nos ramais garante o direito de ir e vir dos moradores, mais dignidade e melhores condições para escoamento da produção.

“O trabalho continua e estamos focados em levar melhorias para mais ramais de Cruzeiro do Sul, dando melhores condições para os moradores e aqui no ramal do Monteiro moram mais de 20 famílias”, enfatizou.

O morador, Adailton Lima da Silva, ressaltou que o trabalho executado pelo Deracre deve fortalecer o acesso dos produtores de farinha da região e garantir a ida e vinda dos filhos para a escola.

“Estamos conseguindo escoar nossos produtos graças às melhorias na estrada e aqui vivem muitos produtores que necessitam desse acesso. Em nome da comunidade, agradeço ao governador Gladson Cameli e ao Mauri do Deracre, pois agora meus filhos conseguirão ir e voltar da escola, além do benefício que tem sido garantido para todos”, disse.

As intervenções nos ramais visam garantir o trânsito dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue com obras em todo o estado, promovendo melhorias de acesso aos acreanos.