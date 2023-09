Técnico de enfermagem é acusado de assédio sexual contra paciente em Hospital do Juruá

A direção do Hospital do Juruá, localizado em Cruzeiro do Sul (AC), abriu um procedimento administrativo interno para apurar o cometimento de um suposto abuso sexual cometido por um colaborador da unidade de saúde contra uma paciente.

A denúncia foi feita pelo marido da mulher, ao informar que no dia 16 de agosto ela deu entrada no hospital com alegação de pressão alta.

O marido afirma que a esposa relatou que quem foi tirar uma sonda nela, um técnico de enfermagem, teria pegado em suas partes dela.

Indignado, o homem foi até o hospital e teria agredido o profissional de saúde acusado de cometer o suposto abuso. A situação exigiu a presença da polícia no hospital.

A denúncia de abuso está sendo apurada. “Serão obedecidos todos os preceitos vigentes, em especial os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, para ao final buscar a verdade”, garantiu Ir. Albina Batista Manchineri, diretora-geral do Hospital Regional do Juruá.