Morre médico Dário Aramayo, referência no Acre e Bolívia

Morreu na manhã desta terça-feira, 5, aos 78 anos, o médico boliviano Dr. Dário Burgos Aramayo, na cidade de Cobija, na Bolívia.

Dário Burgos, renomado e pioneiro na cidade de Cobija, era reconhecido pela excelência no atendimento durante a trajetória da profissão. O médico foi referência no atendimento a cidadãos da região de Pando, na Bolívia, mas também era bastante procurado por acreanos.

Nascido na Vila Imperial (Potosí), em 1944, o cirurgião Burgos passou grande parte de sua carreira no Departamento do Amazonas, desde 1972, quando foi nomeado diretor da Unidade de Saúde Pando. Desde então, ocupou diversos cargos, sendo também o fundador do Fundo Nacional de Seguro do Serviço Rodoviário.

Ao longo de sua vida profissional recebeu diversos reconhecimentos, entre eles o de Mestre em Cirurgia Boliviana, conferido pela Sociedade Boliviana de Cirurgia, e o da Faculdade de Medicina de Pando. Em agosto de 2022, Dário Burgos ganhou uma medalha da Associação de Ex-Alunos do Colégio Nacional de Pichincha, em reconhecimento à sua meritória trajetória profissional.

Até o momento, não há informações sobre a causa da morte, velório e sepultamento.