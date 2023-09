Secretaria de Saúde e Santa Juliana realizam cirurgias da especialidade de Urologia

Foto: Odair Leal /Sesacre

No mês de setembro, foi retomado mais um Opera Acre na especialidade de Urologia. E nesta sexta-feira,15, as cirurgias foram iniciadas com a intenção de atender 840 pacientes até o final de 2023. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), mediante um convênio com o Hospital Santa Juliana, trabalha para diminuir a demanda reprimida na área.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, destacou: “Graças a um recurso financeiro disponibilizado na época em que a vice-governadora era senadora, nós conseguimos contratualizar e garantir uma assistência para nossa população. São mais de 790 pacientes que aguardavam na fila para realizar procedimentos urológicos”.

O governo alcançou algumas metas estabelecidas no que tange as cirurgias no primeiro semestre de 2023.

Entre as principais especialidades estão as cirurgias ginecológicas, proctológicas, urológicas e gerais que foram realizadas no interior do estado, mas também na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

O secretário da pasta acompanha os mutirões e frisa: “É um compromisso do governador Gladson transformar os mutirões de cirurgias em um plano de ação contínua para beneficiar a população”.

O diretor administrativo da Santa Juliana, Marcos Paulo, afirma: “O Santa Juliana trabalha em parceira com a Sesacre para atender os pacientes, são vários procedimentos, entre eles, a passagem do cateter duplo J, cistolitotripsia e outros”.