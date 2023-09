Segurança Pública apresenta resultados da Operação Shamar de combate à violência contra a mulher

Visando mostrar os esforços da segurança pública no combate à violência contra a mulher, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), em parceria com o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, realizou na manhã desta sexta-feira, 15, a apresentação dos resultados da Operação Shamar, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A operação, que teve início no dia 21 de agosto, tinha como finalidade realizar atividades de inteligência preventivas, educativas, ostensivas, repressivas e de polícia judiciária, visando o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio da integração dos órgãos de segurança pública.

A ação das forças de segurança abrangeu 19 municípios do Estado, atendeu 763 vítimas, registrando 341 Boletins de Ocorrência (B.O), 26 medidas cautelares, 162 inquéritos policiais instaurados, 372 inquéritos concluídos, 70 presos em flagrante delito de violência doméstica e familiar (diversa do feminicídio), 224 Medidas Protetivas de Urgência (MPU), 5 mandatos de busca e apreensão cumpridos.

O secretário-adjunto de Justiça e Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra, destacou o empenho dos operadores de segurança para obtenção de melhores resultados no combate à violência contra a mulher. “Recebemos a proposta dessa operação e colocamos em prática com a nossa Diretoria Operacional, que fez acontecer por meio de um planejamento e uma articulação integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Acre”, disse.

A delegada titular da Deam, Elenice Frez, destacou que a operação comtemplou as mulheres de todos os níveis sociais. “Nós recebemos mulheres de alto grau de escolaridade, com nível socioeconômico bastante elevado, assim também como recebemos denúncias de mulheres da periferia, com dificuldade até para chegar aqui na Delegacia, porque não tinha condições para o transporte”.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha da Policia Militar, Priscila Siqueira, explicou que, conscientizando as mulheres por meio de palestras e capacitando os policiais para um atendimento mais humanizado, a confiança das mulheres vai aumentar para fazer a denuncia. “No passado, nós fizemos trabalhos itinerantes nesse mesmo contexto da operação nacional. Com o aumento de efetivos a gente conseguiu alcançar mais municípios”.

Além de medidas repreensivas, foram realizadas ações de conscientização, com 42 palestras e 3.941 ações de panfletagem e orientações.