Brown ,ex-jogador da NFL está desaparecido após sua mãe ser encontrada morta

Sergio Brown, ex-jogador da NFL, está desaparecido, e sua mãe foi encontrada morta no sábado (16) perto de um riacho em um subúrbio de Chicago, segundo a polícia local.

A família de Brown e sua mãe, Myrtle, alertaram as autoridades depois de dizerem que não conseguiram encontrar ou contatar nenhum deles, disse o Departamento de Polícia de Maywood em um comunicado à imprensa: “Os policiais de Maywood iniciaram uma denúncia de desaparecimento e começaram a fazer tentativas de localizar os dois indivíduos”.

As autoridades vasculharam uma ampla área e descobriram o corpo já inconsciente de Myrtle perto de um riacho atrás de sua casa, de acordo com o departamento. A polícia científica do Condado de Cook determinou que Myrtle, 73, morreu devido a múltiplos ferimentos relacionados a uma agressão, ou seja, por homicídio, de acordo com registros obtidos pela afiliada da CNN, a WBBM.

Sergio Brown, de 35 anos, jogou por Notre Dame antes de assinar com o New England Patriots como agente livre em 2010. Ele jogou sete temporadas na NFL e defendeu Patriots, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills.

A investigação está em andamento e a polícia de Maywood diz que qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com uma linha anônima de denúncias.

Dennis Diaz, o principal investigador do caso, não respondeu ao pedido de informações adicionais da CNN, que também entrou em contato com familiares de Sergio e Myrtle Brown, mas não obteve resposta imediata.

O vídeo da WBBM mostra uma fita policial isolando uma rua residencial no subúrbio de Chicago enquanto a polícia respondia.

“Myrtle, ela era uma mulher excepcional, e espero que ela esteja no lugar certo e com Deus”, disse Carlos Cortez, vizinho de Myrtle Brown, à WBBM. “Como eu disse, nunca teria esperado isso nem em um milhão de anos.”