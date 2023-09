Polícia Federal prende 1 dos criminosos mais procurados, condenado a mais de 73 anos

A Polícia Federal (PF) e o Grupo de Capturas da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de Governador Valadares (MG) prenderam um dos criminosos mais procurados do país em São Paulo.

O alvo da operação vivia sob identidade falsa na capital paulista, inclusive com um CPF criado para dar credibilidade à farsa.

O homem, que não teve a identidade divulgada, possui uma pena que ultrapassa 73 anos de prisão e é acusado de crimes como homicídio qualificado, porte de arma de uso restrito, roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas em assaltos a bancos, associação criminosa armada e tráfico de drogas.

De acordo com a PF, ele é conhecido por liderar diversos assaltos a agências bancárias em todo o país, o que fez com que ele se tornasse um dos criminosos mais procurados do Brasil.

Além disso, o homem fugiu três vezes da prisão, sendo resgatado de uma escolta policial por um grupo armado em uma das ocasiões. Sua última fuga ocorreu em dezembro de 2018, no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Minas Gerais.

O criminoso possui ao menos 31 mandados de prisão preventiva em aberto.

Ainda segundo a PF, uma de suas prisões ocorreu em um condomínio de luxo, onde foram apreendidos três fuzis M-16, uma escopeta, dinheiro e cinco celulares.