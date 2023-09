Rio Branco terá 3 pontos de vacinação contra a raiva para cães e gatos neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza neste sábado, 2, em Rio Branco, três pontos de vacinação antirrábica para cães e gatos. A vacina é importante para prevenir a raiva entre os animais e evitar contaminação de humanos.

A campanha acontece de 8 às 16 horas na Praça da Mangueira, localizada no Conjunto Esperança, outro ponto é também no Conjunto Esperança na Associação de Moradores e o terceiro local é na praça da entrada do Bairro Vila Betel.

Conforme estimativas da Semsa, existem quase 48 mil cães na capital acreana. Uma das maiores preocupações da saúde pública é em relação à raiva animal. Em relação à quantidade de gatos, a secretaria informou que está fazendo um novo levantamento, já que o antigo tinha números defasados.

Para vacinar o cão ou o gato, é necessário apenas levar o seu animal ao ponto com a carteira de vacinação, caso não tenha, será disponibilizada uma nova no próprio local.