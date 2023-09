Queimadas afetam rede elétrica e já deixaram quase 400 consumidores sem luz no Acre

Em 2023, a rede elétrica do Acre sofreu nove ocorrências devido às queimadas e mais de 376 consumidores ficaram afetados pelo problema. Assim, como forma de prevenir e combater os prejuízos causados pelas queimadas, a Energisa diz que vem atuando em parceria com a Defesa Civil, por meio de um plano estratégico voltado para a melhoria do fornecimento de energia.

A empresa afirma que queimadas próximas à rede elétrica podem provocar o desligamento de energia.

Segundo a Energisa, mesmo sem atingir a rede, elas colocam em risco o fornecimento, já que não é necessário que as chamas encostem nos cabos para provocar curtos-circuitos. O calor das queimadas pode provocar ocorrências como o rompimento de cabos e danos aos equipamentos e consequentemente, causar a interrupção no fornecimento da energia para os clientes.

As chamas causadas pelas queimadas em matas, terrenos baldios e outros lugares próximos às redes são capazes de ocasionar sérios transtornos aos consumidores e aos serviços essenciais, devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Orientações

Uma das principais causas de incêndios florestais são as queimadas preparatórias de pastos e de terrenos para plantio, que se espalham rapidamente, especialmente no período seco.

“Preste atenção aos cuidados: é proibido realizar queimadas perto de subestações e redes elétricas; faça aceiros (faixas sem vegetação ao longo das cercas) para controlar o fogo; respeite a faixa de servidão (espaço de terra que acompanha o percurso de uma linha de energia) ao realizar o plantio; nunca realize queimadas a menos de 15 metros de rodovias, ferrovias e do limite das faixas de segurança das linhas de transmissão e de distribuição de energia”, explica a Energisa.