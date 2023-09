Prefeitura faz doação de alimentos ao Educandário Santa Margarida e Lar dos Vicentinos

A primeira Cicleata da Prefeitura de Rio Branco, realizada no dia 27 de julho, reuniu mais de 600 ciclistas da capital que percorreram as principais ruas do centro da cidade. Servidores do município, família, amigos e amantes do ciclismo se divertiram e fizeram uma ação social doando mais de 400 quilos de alimentos não perecíveis no ato da inscrição. Nessa segunda-feira (4), o prefeito Tião Bocalom recebeu o presidente da Federação de Ciclismo do Acre, os organizadores do evento e representantes das instituições contempladas para a entrega simbólica dos alimentos arrecadados.

O Educandário Santa Margarida e o Lar Vicentinos receberão os alimentos. “Toda doação é sempre bem-vinda. Às vezes as pessoas falam ‘é o pouco que eu tenho’, mas o pouco que tem já faz a diferença. Então, em nome do Lar Vicentinos, só temos a agradecer”, destaca Ana Maria Sobreira, presidente da casa de repouco.

O coordenador do Educandário Santa Margarida, Eduardo Vieira, diz que “a instituição precisa de todo o apoio que puder vir da sociedade”. “É muito importante, e esse de hoje é especialmente significativo. Representa uma mobilização do grupo dos ciclistas. Então a gente agradece esse grupo, a Secretaria de Turismo e ao prefeito em especial.”

Segundo o prefeito, a escolha das instituições foi acertada, já que ambas realizam um excelente trabalho de acolhimento na capital. “A prefeitura de Rio Branco tem sido um grande parceiro dessas duas entidades depois que nós assumimos, mas que a sociedade precisa também como um todo dar a sua contribuição e o pessoal de duas rodas, da bicicleta, do pedal, já deu a sua contribuição e vai continuar dando, segundo o que disseram aqui pra gente. Isso é muito importante que o nosso pessoal do pedal, faça essa ação social.”

Os organizadores do evento se programam para outros encontros e outros gestos de solidariedade como este. “Esse mês ainda teremos o Acre Reis, a maior prova de ciclismo do Norte, com atletas de vários estados do Brasil. Então é uma prova que o ciclismo tem um potencial turístico muito grande e por isso a aposta da prefeitura nesse movimento”, anuncia o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação do município, coronel Ezequiel Bino, ressaltando que a Cicleata da prefeitura fará parte do calendário turístico da cidade de Rio Branco.

Para o presidente da Federação de Ciclismo, Tuxaua Marques, a iniciativa de levar alimentos não perecíveis para os projetos realizados agrega valor aos eventos. “Vai ser algo assim que vai alavancar ainda mais o nosso ciclismo”.

Por Assecom Prefeitura