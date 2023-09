Noites Alienígenas é um dos seis filmes brasileiros pré-selecionados para disputa do Oscar 2024

O filme acreano Noites Alienígenas, sucesso de público e crítica, continua fazendo sucesso.

O longa-metragem que retrata a realidade da periferia da capital acreana, foi indicado na manhã desta terça-feira, 5, pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais como um dos seis longas-metragens pré-selecionados para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na 96ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences – Oscar 2024.

O filme escolhido será divulgado na próxima terça-feira, 12, O longa selecionado vai representar o país na disputa pelo prêmio mais consagrado do cinema mundial.

O diretor do filme, o cineasta Sérgio Carvalho, bastante emocionado, falou ao ac24horas. “Uma produção toda filmada no Acre, com atores do Acre tá chegando nessa lista de seis filmes é um orgulho. Estou muito grato por toda a equipe, por todo mundo que caminhou junto para que o Noites esteja tendo essa trajetória tão bonita e ganhando prêmios por onde passa”, destaca.

Confira a lista dos seis longas nacionais que disputam a indicação ao Oscar 2024.

NOITES ALIENÍGENAS. Direção: Sergio Carvalho. Produção: Saci Filmes

ESTRANHO CAMINHO. Direção: Guto Parente. Produção: Tardo Filmes

NOSSO SONHO – A historia de Claudinho e Buchecha. Direção: Eduardo Albergaria. Produção: Urca Filmes

PEDÁGIO. Direção: Carolina Markowicz. Produção: Biônica Filmes

RETRATOS FANTASMAS. Direção: Kleber Mendonça Filho. Produção: Cinemascópio Produções

URUBUS. Direção: Claudio Borrelli. Produção: Killers Filmes

Ao todo, foram 28 longas-metragens inscritos e habilitados a concorrer à vaga e a eleição realizada em dois turnos. A Comissão de Seleção deste ano é formada por: Affonso Beato, Alessandra Krueger, Andre Carreira, Ane Siderman, Carlos Alberto Mattos, Cecilia Amado, Clarisse Goulart, Cristiana Rodrigues Cunha, Diane Maia, Estevão Ciavatta, Fernanda Parrado, Gabriel Martins, Hsu Chien, Ilda Santiago (presidente), João Vieira Jr., Magali Wistefelt, Michel Tikhomiroff, Renato Barbieri, Sol Moraes, Tatiana Carvalho Costa, Virginia Cavendish e Walter Lima Junior.