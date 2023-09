Policial é preso após atirar e matar cão da raça Golden Retriever no Espírito Santo

Um policial militar aposentado de Minas Gerais foi preso após atirar e matar um cão da raça Golden Retriever na cidade de Guarapari, litoral do Espírito Santo, no sábado (9).

Churros, como era conhecido o animal, tinha três anos e passeava pelas ruas da cidade acompanhado da tutora e dos filhos, que são crianças.

De acordo com relato da influenciadora digital Iuly Lima, irmã da tutora, o policial militar teria se assustado com o latido de Churros.

“Ele [o policial militar] se assustou com o latido do Churros e disparou, mesmo com a minha irmã, meu cunhado, a Melina, a Pietra, o Luca, todo mundo vendo toda a cena”, contou a influenciadora.

“[Churros] é um cachorro de porte grande, mas quem conhece um Golden sabe que são muito dóceis. Ele estava passando, sem coleira, porque é obediente, não morde ninguém”, acrescentou Iuly.

O tiro disparado atingiu o intestino de Churros. O cão chegou a ser operado, mas não resistiu aos ferimentos, completou a influenciadora.

Uma publicação que pede justiça pelo cão foi compartilhada na página dedicada ao animal nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o PM, de 52 anos, foi autuado em flagrante por maus tratos e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

Por sua vez, a dona do cachorro assinou um Termo Circunstanciado (TC) por “não guardar com a devida cautela animal perigoso”, sendo liberada em seguida após assumir o compromisso de comparecer em juízo.