Sejusp firma parceria com Rondônia para compartilhamento do sistema de inteligência

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), na manhã desta segunda-feira, 11, assinou termo de cooperação técnica para compartilhamento de experiências na área de sistemas de inteligência com a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) de Rondônia.

A cooperação possibilitará a troca de sistemas, informações e tecnologias entre a Sejusp e a Sesdec, resultando em melhorias significativas nas ações integradas de fiscalização, vigilância e controle nas áreas limítrofes, o que possibilita a eficiência das operações, permitindo que ambos os estados alcancem um nível mais elevado no combate ao crime.

O diretor do Gabinete de Gestão do Centro Integrado de Inteligência em Segurança Pública, José Adsânio Monte e Silva, destaca que neste ano a renovação do termo ganhou um novo integrante. “Agora vamos contar com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, além da Polícia Federal, a Sejusp, a Polícia Militar do Estado do Acre e a Polícia Civil e o Instituto de Administração Penitenciaria (Iapen)”.

O secretário de Justiça e Segurança de Rondônia, coronel Felipe Bernado Vital, destacou que os dois estados possuem as mesmas dificuldades de segurança, mas que unidos e compartilhando tecnologias podem ter melhores resultados. “Eu acredito que em pouco tempo a gente consegue ter Rondônia e Acre à frente dos outros estados na área da segurança pública. Vamos também liberar todos os acessos possíveis com o Acre para dificultar o trabalho dos criminosos”.

O secretário de Segurança, coronel José Américo Gaia, explica que a cooperação entre os estados vai garantir um ambiente colaborativo com foco no compartilhamento de informações e sistemas: “O crime é dinâmico. Ele evolui e para isso nós temos que somar esforços, estar juntos e integrados para fortalecer a segurança”.

A assinatura aconteceu na sede da Sejusp com a presença da comitiva de Rondônia e representantes do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp)