Polícia Rio de Janeiro ouve Bruno de Luca hoje sobre atropelamento do ator Kayky Brito

O ator Bruno de Luca prestará depoimento nesta quarta-feira (6) a respeito do atropelamento que atingiu o ator Kayky Brito. A oitiva é prevista para as 15h.

Também nesta quarta, as imagens do atropelamento do ator Kayky Brito filmadas por um quiosque serão encaminhadas para perícia no Instituto de Criminalista Carlos Éboli (ICCE), no Rio de Janeiro.

Segundo o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª Delegacia de Polícia, da Barra da Tijuca, o advogado do motorista já apresentou imagens gravadas do carro no momento do atropelamento que estão sendo analisadas pela polícia.

Outras imagens, divulgadas na terça-feira (5), mostram que o ator quase chegou a ser atingido por outro carro antes de ser atropelado.

Sobre o caso

Na madrugada de sábado (2), Brito estava no Quiosque Dona Maria com Bruno De Luca e outros amigos.

O ator foi até seu carro, que estava estacionado do outro lado da avenida. Ao atravessar de volta para o quiosque, Brito foi atropelado por um carro foi atingido por um veículo conduzido por um motorista de aplicativo. A passageira que estava no carro disse que o veículo estava em velocidade tranquila.

Kayky Brito está sedado e com ventilação mecânica no Hospital Copa D’Or. Segundo publicação da mãe do ator, Sandra Brito, o hospital informou que ele deve permanecer nessas condições pelas próximas horas.