Número de mortes provocadas por passagem de ciclone extratropical no Sul sobe para 5

Subiu para cinco o número de mortes causadas pelas fortes chuvas motivadas pela passagem de um ciclone extratropical pela região Sul do Brasil.

Além das quatro mortes registradas no Rio Grande do Sul, o Corpo de Combeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) confirmou, nesta terça-feira (5), mais uma vítima no município catarinense de Jupiá, no oeste do estado.

O Corpo de Bombeiros de SC informou à CNN que a equipe da guarnição da cidade de São Lourenço do Oeste foi acionada para atender uma ocorrência de uma árvore de eucalipto que caiu sobre um veículo e matou o condutor. A vítima era um homem adulto, que estava sozinho no carro quando os bombeiros chegaram ao local.

A morte foi constatada por um médico de uma unidade de saúde da cidade e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

Mortes no RS

Em Mato Castelhano, uma pessoa morreu ao tentar atravessar uma área inundada pelo transbordamento de um rio, e foi levada pela correnteza.

Em Passo Fundo, um homem morreu eletrocutado no bairro Cruzeiro. Cerca de 20 residências da cidade tiveram o telhado danificado pela chuva com granizo.

Em Ibiraiaras, duas pessoas morreram após ficarem presas dentro de um veículo ao tentarem atravessar área de transbordamento de um rio e serem levadas pela correnteza.

Em entrevista à CNN, a meteorologista da Climatempo Maria Clara Sassaki contou que algumas cidades do Rio Grande do Sul registraram, apenas nessa primeira semana, toda a chuva prevista para o mês de setembro.

“Essa grande quantidade de chuva mantém o alerta ao longo dos próximos dias, mesmo que o tempo esteja mais firme, porque a água demora ainda para escoar. Os rios acabam extravasando, provocando novas enchentes, novos deslizamentos”, explicou.

Ciclone se afasta do Sul

O ciclone extratropical que atingiu a região Sul nos últimos dias se afastou, mas a passagem da frente fria associada a ele provoca uma queda acentuada na temperatura na região Sul nesta terça-feira (5), aponta a Climatempo.

A especialista também adiantou que, com o afastamento do ciclone, o tempo firme volta a predominar no Sul e abre espaço para que o ar polar derrube mais ainda as temperaturas na região. Na região da fronteira com o Uruguai e na Campanha Gaúcha, o risco de geada é acentuado.

“Ao longo do dia, o tempo firme vai voltando para o Rio Grande do Sul e o ar polar toma conta da região Sul do país. Agora a gente tem um risco de geada, com temperaturas muito baixas no decorrer dos próximos dias no Sul do país”, relatou.