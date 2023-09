No Acre, pai de paciente é agredido por segurança após questionar demora no atendimento

Um vídeo lançado em redes sociais mostra o momento em que um segurança de empresa privada do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira (AC), agride um homem que estava sentado em uma cadeira à espera de atendimento para o filho.

O caso aconteceu na última terça-feira, 12, e de acordo com o portal Yaco News, a agressão teria ocorrido depois que o homem questionou a demora no atendimento. Nas imagens, é possível ver o momento em que o segurança da empresa FBX, ao lado de um colega de trabalho, levanta um cassetete e bate no homem, que estava sentado.

A vítima, ao menos no momento capturado pelo vídeo, não esboçou qualquer atitude violenta.

Nildete Lira, gerente-geral do Hospital João Câncio Fernandes, disse que ficou sabendo do ocorrido nessa quarta (13) e que está tomando as medidas cabíveis para o afastamento dos profissionais envolvidos, que são de empresa terceirizada.

“Ele [o segurança] disse que o vídeo foi cortado e não apresenta contexto, mas eu disse a ele que independente do que tenha ocorrido, no momento da agressão o homem não estava cometendo nenhuma atitude violenta. Já entrei em contato com a supervisão da empresa e vamos tomar as medidas cabíveis”, afirmou a gestora.

Ela disse ainda que procura a vítima para pedir desculpas, em nome da instituição hospitalar, que não compactua com esse tipo de tratamento a seus pacientes.

A assessoria da Secretaria de Saúde do Acre não atendeu as ligações da reportagem. A empresa FBX (sediada em Rondônia), prometeu retorno, o que não aconteceu até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para quem queira se manifestar.

Veja o vídeo: